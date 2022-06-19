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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دماغهم حلوه.. داليا إبراهيم: معدنيش مشكلة اتجوز شخص أصغر مني ..فيديو

داليا ابراهيم
داليا ابراهيم

حلت الفنانة داليا إبراهيم، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشفت الفنانة داليا إبراهيم، عن مواصفات الزوج الذي تحلم به، قائلة: "أهم صفة في الرجل اللي هتجوزه يكون حنين".

وأضافت: "بتبقى بايخة بالنسبة للست إنها تتجوز شخص وتصرف عليه، لإنها بتقلل من هيبة الرجل"، متابعة: “ممكن يساعدوا بعض عادي”.

وتابعت "ممكن اتجوز شخص أصغر مني عادي، وفرق السن مش بيعمل مشكلة إلا لو الشخص مش واعي"، مردفة: "بشوف ناس أصغر مني ودماغهاحلوة، وممكن اتجوز شهص أصغر مني لحد 10 سنين مفيش مشكلة والصغيرين دايما بتكون دماغهم حلوه".

الزوج ام بي سي مصر ياسمين عز داليا إبراهيم برنامج كلام الناس كلام الناس الاعلامية ياسمين عز

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