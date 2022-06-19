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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا إبراهيم : بشرب سجائر ومش قادرة أبطلها.. فيديو

داليا إبراهيم
داليا إبراهيم

كشفت الفنانة داليا إبراهيم عن صعوبة تخلصها من عادة التدخين .

وقالت خلال لقائها في برنامج ليلة الخميس  :" لم استطع الإقلاع عن عادة التدخين ولكن بأذي نفسي انا بس وبحاول أبعد عنها وعارفة انها عادة ليست صحيحة".


داليا إبراهيم وأسباب اعتزالها :


تحدثت الفنانة   داليا إبراهيم عن أسباب اعتزالها التمثيل واختفائها لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها تتمنى العودة مرة أخرى، بجانب الحديث عن ارتدائها الحجاب.

وقالت داليا إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: أنا ابتعدت عن الوسط الفني في البداية لأني بقلل في أعمالي الفنية، وقررت أبتعد لأني ملقتش حاجة مناسبة، ولم أعتزل ولكن صناع الأعمال الفنية اعتقدوا أني أعتزلت تماما، وحاليا نفسي أرجع أمثل تاني وكمان بقيت بكتب روايات وسيناريوهات.

وواصلت داليا: الحجاب مش عائق في التمثيل وفيه ناس كتير مثلوا بالحجاب زي حنان ترك، ولكنها خافت تكمل عشان مترجعش في قرار حجابها، وأنا مش بعتبر نفسي محجبة ولكني محتشمة ومقدرش ألبس باروكة زي صابرين.

وكان آخر اعمال داليا إبراهيم  مسلسل جراب حواء عام 2016 وهو من تأليف أحمد عزت، ومن إخراج سارة وفيق، وضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم نورهان، عبير صبري، نجلاء بدر، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبد المنعم، وغيرهم.

داليا إبراهيم بشرب سجاير الفنانة داليا إبراهيم

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