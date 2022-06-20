ريلمي تستعد لإطلاق هاتفها الأحدث Realme C30 بسعر رخيص ومعالج قوي

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المناسبة للفئة المتوسطة Realme C30، في الهند يوم 20 يونيو وذلك في توقيت الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت الهند.

وفقا لموقع Gizmochina، عملت العلامة التجارية ريلمي بتشويق المتابعين ببطء حول أحدث المواصفات للهاتف الذكي القادم Realme C30 ، وهي ما سنوضحها بجانب بعض التسريبات لتكوين صورة كاملة حول الهاتف.

مواصفات هاتف Realme C30:

وسيصل هاتف ريلمي Realme C30 بتصميم مميز لكنه معقد بعض الشيء، فسيحتوي الهاتف الذكي على حواف مسطحة من جميع الجوانب الأربعة ، مع شاشة مسطحة في الأمام وغطاء مسطح في الخلف، كما سيتميز الهاتف من الخلف بتصميم جديد "مقلّم" يشبه هاتفي، OnePlus Ace و OnePlus 10R. كما سيوجد مكان مخصص مستطيل الشكل للكاميرا الخلفية في الأعلى، حيث تضم مستشعر رئيسي واحد فقط بدقة 13 ميجابكسل ووحدة فلاش LED.

وسيأتي هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة قياس 6.58 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة عرض Full HD Plus، بالإضافة إلى وجود نوتش في الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.





وسيعمل هاتف ريلمي Realme C30، بمعالج من نوع UNISOC T612، بدقة تصنيع 12 نانومتر، كما سيتم توفير الهاتف الجديد من ريلمي بإصدارين مختلفين فيتصل ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت أو ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.





وسيحتوى هاتف ريلمي Realme C30 بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 10 واط.

جدير بالذكر أن هاتف ريلمي Realme C30 سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 12، وبواجهة مستخدم Realme UI، سيتوفر هاتف ريلمي Realme C30 بالألوان الأسود والأزرق الفاتح والأخضر، و من المتوقع ألا يتعدى سعر هاتف ريلمي القادم مبلغ 154 دولار أمريكي ( أي حوالي 2850 جنيه فقط).