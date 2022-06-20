عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تستعد لإطلاق هاتفها الأحدث Realme C30 بسعر رخيص ومعالج قوي

ريلمي تستعد لإطلاق
ريلمي تستعد لإطلاق هاتفها الأحدث Realme C30 بسعر رخيص

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المناسبة للفئة المتوسطة Realme C30، في الهند يوم 20 يونيو وذلك في توقيت الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت الهند.

 

وفقا لموقع Gizmochina، عملت العلامة التجارية ريلمي بتشويق المتابعين ببطء حول أحدث المواصفات للهاتف الذكي القادم Realme C30 ، وهي ما سنوضحها بجانب بعض التسريبات لتكوين صورة كاملة حول الهاتف.

 

مواصفات هاتف Realme C30:

 

وسيصل هاتف ريلمي Realme C30 بتصميم مميز لكنه معقد بعض الشيء،  فسيحتوي الهاتف الذكي على حواف مسطحة من جميع الجوانب الأربعة ، مع شاشة مسطحة في الأمام وغطاء مسطح في الخلف، كما سيتميز الهاتف من الخلف بتصميم جديد "مقلّم" يشبه هاتفي، OnePlus Ace و OnePlus 10R. كما سيوجد مكان مخصص مستطيل الشكل للكاميرا الخلفية في الأعلى، حيث تضم مستشعر  رئيسي واحد فقط بدقة 13 ميجابكسل ووحدة فلاش LED.

 

وسيأتي هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة قياس 6.58 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة عرض Full HD Plus،  بالإضافة إلى وجود نوتش في الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.
 
 

 وسيعمل هاتف ريلمي Realme C30، بمعالج من نوع UNISOC T612، بدقة تصنيع 12 نانومتر، كما سيتم توفير الهاتف الجديد من ريلمي بإصدارين مختلفين فيتصل ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت أو ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت. 
 
 

وسيحتوى هاتف ريلمي Realme C30  بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 10 واط.

 

جدير بالذكر أن هاتف ريلمي Realme C30 سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 12، وبواجهة مستخدم Realme UI، سيتوفر هاتف ريلمي Realme C30 بالألوان الأسود والأزرق الفاتح والأخضر، و من المتوقع ألا يتعدى سعر هاتف ريلمي القادم مبلغ 154 دولار أمريكي ( أي حوالي 2850 جنيه فقط).

أفضل هواتف ريلمى 2022 ريلمي اطلاق هواتف ريلمى ارخص هواتف ريلمي 2022 Realme C30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

مواصلة التدريب .. أول قرار من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

ترشيحاتنا

الحاجة محروسة بعد استلامها الكشك: بدعي للريس في كل صلاة.. فيديو

قبل التوجه للجبهة.. عروسان ينظمان زفافهما بملابس القتال في أوكرانيا.. فيديو

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

مختار مختار: قمصان لا يتحمل التعادل.. وشيكابالا ممتع في سن الـ60.. فيديو

أمير مرتضى: الزمالك لا يقف على أحد.. فيديو

شريك وصديق.. وزير الخارجية اليوناني: مصر دولة ذات أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ