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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء مهرجان الجونة .. عبير الشرقاوي: أحلى خبر سمعته في حياتي

عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي

عبّرت الفنانة عبير الشرقاوي، عن سعادتها بإلغاء مهرجان الجونة السينمائي وتأجيل الدورة الحالية.

 

كتبت عبير الشرقاوي، عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك": “احلى خبر سمعته في حياتي .. إلغاء مهرجان العري العالمي”.

بيان رسمي.. تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى .. تفاصيل

أسباب مالية.. كواليس إلغاء دورة 2022 من مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي خلال بيان رسمي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في موعد يتم تحديده لاحقا.

جاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.
 

وقد تم الوضع في الاعتبار الظروف العالمية الحالية التي قد تحول دون خروج المهرجان بالصبغة العالمية التي تطمح اللجنة المنظمة للمهرجان في وجودها ليستكمل المهرجان دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية هامة.

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