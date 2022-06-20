إلغاء مهرجان الجونة .. عبير الشرقاوي: أحلى خبر سمعته في حياتي

عبّرت الفنانة عبير الشرقاوي، عن سعادتها بإلغاء مهرجان الجونة السينمائي وتأجيل الدورة الحالية.

كتبت عبير الشرقاوي، عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك": “احلى خبر سمعته في حياتي .. إلغاء مهرجان العري العالمي”.

يذكر أن أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي خلال بيان رسمي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في موعد يتم تحديده لاحقا.

جاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.



وقد تم الوضع في الاعتبار الظروف العالمية الحالية التي قد تحول دون خروج المهرجان بالصبغة العالمية التي تطمح اللجنة المنظمة للمهرجان في وجودها ليستكمل المهرجان دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية هامة.