خالد الغندور يعلق على عناق إمام عاشور ووليد سليمان .. شاهد

عبر خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، عن سعادته بـ الروح الرياضية بين الجماهير ولاعبي الاهلى والزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما .

وكتب خالد الغندور “ احلي حاجة هي الروح الرياضية بين الجماهير في الملعب وشيكا وديانج

وامام ووليد وكابتن ايمن طاهر والشناوي و للاعبون في الملعب حاجة تفرح ويارب الجمهور يرجع للملاعب بسعة الاستادات ”.

وعلق خالد الغندور على عناق امام عاشور و وليد سليمان ، قائلا “ لقطة مهمة فى لقاء الروح الرياضية بين الزمالك والاهلى ”.

وانتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 في المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث .