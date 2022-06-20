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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

شيفروليه كمارو 1968 تعود للحياة بتحديثات عصرية ومحرك 486 حصان.. صور

صدى البلد

حصلت السيارة الكلاسيكية الأنيقة شيفروليه كمارو على عملية تجديد شاملة بتحديثات عصرية متعددة أعادت للسيارة بريقها وشبابها من جديد كواحدة من أفضل سيارات العلامة التجارية الأمريكية.

شيفروليه كمارو 1968 تعود للحياة بتحديثات عصرية ومحرك 486 حصان

شهدت السيارة شيفروليه كمارو عدة تحديثات هامة على مستوى الأداء كان ابرزها تغيير وضعية المحرك فيها من الأمام لمنتصف السيارة، وهي خطوة مثيرة للجدل، مما يعني أن السيارة اختلافات أختلافاً جوهرياً كبيراً عن الطراز الأصلي حيث يبقى التشابه فقط في هيكل الأبواب وحدائد السقف والرفارف وزجاج النوافذ مع الموديل الأصلي من عام 1968.

شيفروليه كمارو 1968 تعود للحياة بتحديثات عصرية ومحرك 486 حصان

وستعتمد السيارة شيفروليه كمارو في ثوبها الجديد على محرك بقوة 486 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 689 نيوتن متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 3 سرعات فقط.

 

حصلت السيارة شيفروليه كمارو من الخارج على هيكل جديد أعرض قليلاً بـ 5 وأطول بـ 10 بوصة عن الهيكل القديم، ولكن تحتفظ بلمسة كمارو المحببة في التصميم الخارجي.

 

وتأتي السيارة شيفروليه كمارو من الداخل بتكييف هواء عصري ونوافذ كهربائية ومكبرات صوت بالسقف، وتم عرضها للبيع بـ 73 ألف دولار في الولايات المتحدة.

شيفروليه كمارو 1968 تعود للحياة بتحديثات عصرية ومحرك 486 حصان

 

السيارة الكلاسيكية شيفروليه كمارو كهربائية شيفروليه كمارو

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