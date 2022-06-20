السكة الحديد تفتح باب الحجز لقطارات عيد الأضحى

فتحت هيئة السكة الحديد باب الحجز لقطارات عيد الأضحى المبارك، على أن يتم الحجز من اليوم وحتى ٢٥/ ٦ القادم .

وقالت مصادر بالهيئة لصدي البلد، إنّ الهيئة طرحت أكثر من ١٠٠ ألف مقعد إضافي من خلال 64 رحلة جديدة لقطارات روسية مكيفة الهواء، و52 قطارًا إضافيًا بعربات روسية درجة ثالثة تهوية ديناميكية لتلبية الضغط المتزايد خلال أيام العيد.

كما تم إعلان حالة الطوارئ داخل الوظائف الحرجة بالهيئة، والتي تعمل ضمن قطاع التشغيل، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع طرح التذاكر مسبقة الحجز قبل السفر بـ 14 يومًا خلال إجازة العيد، على خطوط الهيئة بالوجه القبلي.

يذكر أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذاكر رحلات القطارات في عيد الأضحى المبارك 2022، والتي تصل إلى 50 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيهًا للقطارات الـ Vip، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة درجة أولى وتانية، و20 جنيهًا للقطارات تحيا مصر، علاوة على ذلك فرض عقوبة قدرها 70 جنيهًا على المدخنين داخل عربات القطارات.