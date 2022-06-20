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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي يطالب الأسر بعدم الضغط على الطلاب طوال فترة الامتحانات

الطلاب
الطلاب

قال الدكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتربوي، إن هناك مشكلة كبيرة يقوم بها أولياء الأمور وهي الضغط طوال فترة الدراسة، و فى أثناء الدخول فى إجازة نهاية العام يتم تركهم نهائيًا وكل طفل يقوم بما يريد.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن هذا الأمر يحدث فجوة كبيرة فى حياة كل طفل، ففى حالة الدخول فى العام الدراسي الذى يليه يحدث بمشكلات كثيرة.

ولفت إلى أن الإنسان بشكل عام عندما يتعرض لـ ضغط، يكون له تأثير على الجسم، والجسم من الممكن أن يصاب بمرض جسدي أو نفسي.

وأشار إلى أنه يطالب بعدم الضغط على الطالب فى فترة الدراسة، ففى اثناء اليوم يجب أن يكون هناك فترة للفصل، أو فى خلال الأسبوع يكون هناك يوم للفصل.

استشاري الصحة النفسية الإرشاد الأسري الدراسة الصحة صباح الورد

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