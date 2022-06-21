تسبب السرطان والتهاب الكبد والإيدز.. أضرار بالغة للوشم والتاتو

قالت شيماء العش أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، انه يتم عن طريقة حقن صبغة في طبقة من طبقات الجلد وهى الطبقة الوسطي للجلد ويتم عن طريق حبس الدم ويتم عن طريق إبرة تضع الصبغات تحت الجلد ويسيل عن طريقها الدم .



وأوضحت أن صبغات التاتو غير معترف بها في منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وغير مصرح لها أن تستخدم داخل الجلد ويدخل لا بها معادن غير صالحة للحقن في الجلد ويتم استخدامها في طلاء السيارات .

وتابعت أن الوشم يسبب حساسية في الجلد سواء أثناء الحقن أو بعده بفترة ، مشيرة : أن الحقنه التي تستخدم في الحقن أو الجهاز يؤدوا الي عدوى بكتيرية تسبب التهابات وتقرحات في الجلد و الإصابة بالإيدز أو الفيروس الكبد الوبائي أو سرطان في الجسم .