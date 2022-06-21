أفضل خلطة طبيعية لتقشير الشفاه

أصبح تقشير الشفاه وتوريدها في الآونة الأخيرة من الأمور الجمالية التي تبحث عنها الفتيات بطرق طبيعية.



وبحسب ما نشره موقع هيلثي فإن تقشير الشفاه يعمل على إزالة الجلد الميت الذي سيسبب الكثير من الآلام فى الشتاء بسبب جفاف الشفاه، وذلك يدفع الفتيات والسيدات للجوء لطرق طبيعية تساعد على إزالة الجلد الميت.



افضل خلطة طبيعية لتقشير الشفاه



إذا كنت من ضمن هؤلاء الفتيات التي تبحثن عن وصفات طبيعية لتقشير الشفاه إليك أفضل وصفة طبيعية بالعسل.

خلطة العسل وجوز الهند:

يعتبر العسل معالج طبيعي للعديد من الامراض كما انه يقوم بعلاج البشرة وترميم الميت منها يحتوي جوز الهند على مضادات اكسدة تعالج البشرة.

مكونات خلطة مقشر الشفاه:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة استخدام خلطة مقشر الشفاه:

نمزج المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

تدليك الشفاه لمدة 3 – 4 دقائق.

غسل الشفاه بالماء الفاتر.