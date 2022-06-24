بدائل علفية ..القومى للبحوث : نبات الأزولا ينتج 30 طنًا شهريا

قال الدكتور أحمد العليمى باحث بقسم الانتاج الحيوانى بالمركز القومى للبحوث والحاصل على جائزة الدولة للتفوق ، إن أهم المصادر العلفية التى تم الاعتماد عليها مؤخرا نبات " الأزولا " وهو عبارة عن نبات ورقى سرخسى أوراقه كبيرة ينتشر فى المجارى المائية ، الأنهار.



وأضاف " العليمى" خلال استضافته ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية dmc ، ان البحث عن بدائل علفية يكون عن طريق إيجاد مصادر تخضع للتحليل الكيماوى لدخولها فى العلف لإفادة الحيوانات وتحقيق الهدف المطلوب منه منوها ان " الأزولا" نبات جاف به نسبة بروتين يصل 40% ومصدر الأساسى للبروتين فى العلف الحيوانى هو الفول الصويا .

وتابع أن نبات الأزولا محلى ومتوفر وسهل فى زراعته مقارنة بالبرسيم ونسب البروتين فيه تصل 40% وانتاجه غزير يصل 10 أضعاف الكمية فى انتاج محلى والفدان الواحد منه ينتج يوميا طن علف بإجمالى 30 طن شهريا مقارنة بالبرسيم الذى ينتج 3 طن شهريا فقط .