الأهلي يُدار بالسوشيال ميديا.. بركات يكشف عن سبب رحيل موسيماني.. فيديو

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق التصريح الذي تسبب في رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني عن الأهلي.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان هناك انقساما في الأهلي حول رحيل بيتسو موسيماني، ونزيف النقاط والتصريحات الإعلامية أبرز أسباب رحيل موسيماني عن الأهلي، ولا يصح أن يخرج موسيماني ويقول إن الأهلي يُدار بالسوشيال ميديا، هذا التصريح سبب أساسي من أسباب رحيل موسيماني عن الأهلي".



وأضاف: "النادي الأهلي جعل موسيماني يكبر كثيرا في عالم التدريب، وسيحصل على أعلى الرواتب بسبب الأشهر التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي".



وختم حديثه قائلا: "اختيار الخطيب لموسيماني من البداية كانت مُخاطرة تحسب لرئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته وحقق نجاحات مميزة مع الأهلي".