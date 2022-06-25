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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحطم أول سيارة يتم إنتاجها من شيفروليه كورفيت ستينجراي.. صور

صدى البلد

انتجت شركة شفروليه السيارة الخارقة الجديدة  كورفت ستينجراي موديل 2023 قبل أقل من شهر ، وسرعان ما تعرضت أول نسخة يتم إنتاجها من كورفيت ستينجراي 2023 للتحطم في حادث.

انتشرت صور عبر الإنترنت لحادث شفروليه كورفيت ستينجراي  2023 التي انتهى بها الأمر في حفرة على جانب طريق ملتوي في منطقة جبل بونيل في مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية. 
 

حتى الآن لم يعرف بالضبط كيف وقع الحادث، و يصعب تحديد حجم الأضرار بالكامل بسبب قلة الصور و زوايا التصوير ، ولكن يمكن رؤية أجزاء من الواجهة الأمامية لكورفيت متناثرة في موقع الحادث كما نشاهد العجلة الأمامية من جهة السائق وقد تعرضت لصدمة قوية و تحطمت ونشك أن الضرر شمل الفرامل و التعليق.
 

تأتي السيارة الرياضية كورفيت ستينجراي بمحرك وسطي V8 سعة 6,2 لتر بقدرة تنفس طبيعي ومحرك بقوة 490 حصان و 630 نيوتن متر من عزم الدوران، مع حزمة Z51 للعادم المعدل تصل قوة المحرك إلى 495 حصان و 637 نيوتن متر من عزم الدوران ، يتصل مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات دبل كلتش، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال أقل من 3 ثواني.
 

يبدأ سعر كورفت 2023 جديدة ستاندر نسخة 1LT كوبيه من 64,200 دولار، ويبدأ سعر شفروليه كورفت 2LT كوبيه جديدة من 72,895 دولار، وسيبدأ سعر سيارة 3LT جديدة من كورفيت 77,545 دولار، أما سعر كورفيت كشف جديدة سيبدأ في نسخة 1LT من 73,095 دولار، و أما سعر نسخة 2LT على السيارة الكشف فيبدأ من 79,895 دولار أمريكي، واخيرا سعر نسخة 3LT كشف  84,545 دولار.

شفروليه السيارة ستينجراي السيارة الرياضية كورفت

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