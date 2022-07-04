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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السفاح بلع بنتي .. انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة

صورة شيماء جمال أمام
صورة شيماء جمال أمام المشرحة

رصدت عدسة"صدي البلد" صورًا لأسرة المذيعة"شيماء جمال" التي قُتلت على يد زوجها، في حالة إنهيار تام أمام مشرحة زينهم، أثناء انتظارهم خروج الجثمان.

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كما أعلنت أسرة المذيعة ، عن أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة، تمهيدا لدفن جثمانها، وذلك بعد استلامه.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالاشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كما عرضت الأجهزة الأمنية، المتهم الرئيسي فى الواقعة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.

وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره.

وخلال التحقيقات سلم المتهم الثانى فى الواقعة نفسه وكشف أن الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها وأنه شاهد واقعة القتل، وضبطت جهات التحقيق أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة.

انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
انهيار والدة المذيعة شيماء جمال أمام المشرحة
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