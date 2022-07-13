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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الإطار التنسيقي يجتمع اليوم لحسم تسمية رئيس الوزراء

العراق
العراق

كشف عضو ائتلاف دولة القانون بالعراق كاظم الحيدري، أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً اليوم، الأربعاء، لحسم موضوع رئاسة الوزراء وتسمية بديل للنائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل حاكم الزاملي، في "صفقة واحدة".

وقال الحيدري، بحسب وسائل إعلام عراقية، إن "قادة الإطار التنسيقي سيقررون اليوم ما إذا كانوا سيصوغون آلية اختيار مرشح رئاسة الوزراء، أو سيتم الترشيح فعلاً لرئاسة الوزراء وسيعلن عنه الأسبوع القادم".

يأتي اجتماع قادة الإطار التنسيقي قبل يومين من صلاة الجمعة الموحدة في بغداد، والتي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهي صلاة وصفها المسئول العام لسرايا السلام في تغريدة على “تويتر” بأنها "استعراض عبادي لا مثيل له"، سيراه من وصفهم بـ "أعداء الأغلبية الوطنية".

أما بشأن مكان إعقاد اجتماع قادة الإطار التنسيقي، فأوضح الحيدري أن "المكان ليس مهماً"، منوّهاً إلى أن "كل قادة الإطار سيحضرون الاجتماع ، وسيخذون قراراً موحداً لحسم هذا الموضوع".

بخصوص آلية اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لفت عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري إلى أن "تشكيل الحكومة واختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب صفقة واحدة".

يشار إلى أن تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الأخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

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