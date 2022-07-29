الشعب الديمقراطي يرحب بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 7 سجناء اليوم

رحب حزب الشعب الديمقراطي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام نهائية.
واعتبر الحزب هذا القرار شهادة ميلاد جديدة لهم ، عليهم ان يغتنموها في ظل الجمهورية الجديدة التي نتنسم رياحها .
وجاءت القائمة التي تم العفو عنهم كالتالي:
وهم:
١- هشام فؤاد محمد عبدالحليم
٢- قاسم أشرف قاسم أحمد
٣- أحمد سمير عبدالحي علي
٤- طارق النهري حازم حسن
٥- عبدالرءوف خطاب حسن خطاب
٦- طارق محمد المهدي صديق
٧- خالد عبدالمنعم صادق صابر
الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تقدم بالتهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 هـ.
وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع.
كل عام وأنتم بخير».