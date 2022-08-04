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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألميريا يطلب ضم صفقة الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

محمد صبحي
محمد صبحي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي ألميريا الإسباني طلب التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "فاركو حصل على عرض من ألميريا لضم الحارس مقابل 5 ملايين يورو".

وتابع: "ألميريا بعد عودته إلى الدوري الإسباني، بدأ في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، ويرى أن صبحي حارس واعد ويمكنه اللعب في الليجا بالموسم المقبل".

واختتم: "صبحي حارس متميز وصاحب شخصية قوية، وهو ضمن اهتمامات الأهلي، ولكن عرض ألميريا جاء بشكل قوي، وهو ما يجعل الحارس يدرس خوض تجربة الاحتراف، خاصةً مع قوة العرض".

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