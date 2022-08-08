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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هجوم أهلاوى على ابراهيم نور الدين وشغب وعنف من جماهير الإسكندرية

الأهلي
الأهلي

 

 

أحداث كثيرة شهدتها الدقيقة الاخيرة من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب بالاسكندرية حيث قامت جماهير الاتحاد السكندرى باعمال شغب داخل مدرجات ستاد برج العرب والهجوم على فريق النادى الأهلى ولاعبى الاتحاد السكندرى بعد الخسارة بثلاثية نظيفة .

قامت كما جماهير الأهلى عقب المباراة بهجوم حاد على الحكم ابراهيم نور الدين أثناء خروجه من الملعب بالاضافة الى دعم كبير من الجماهير الى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى .

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب فى إطار مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري المصري الممتاز . 

وافتتح الأهلي أهدافه في الدقيقة  35 من زمن المباراة  من تمريرة متقنة عن طريق أليو ديانج باتجاه كريم فؤاد المنطلق بشكل ذكي داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي الاتحاد السكندري والذي تمكن من الوصول للكرة قبل الحارس محمد عبد المنصف ومررها لزميله أحمد سيد غريب  الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وسجل الهدف الثاني اللاعب المخضرم زياد طارق فى الدقيقة 44 من زمن المباراة عقب مراوغة جيدة من لاعبي نادي الاتحاد السكندري من الناحية اليمنى ليضع الكرة فى شباك محمد عبد المنصف.

وسجل الهدف الثالث أحمد سيد غريب فى الدقيقة 47 من تمريرة طولية أكثر من رائعة عن طريق محمد أشرف من وسط الملعب باتجاه أحمد سيد غريب المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الاتحاد داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد عبد المنصف.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 59 فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 33 نقطة فى المركز الثالث عشر.

ملخص الشوط الأول

سنحت الفرصة الأولى فى المباراة من  ركلة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي في وسط ملعب الاتحاد السكندري من جهة اليسار، نفذها زياد طارق بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رامي ربيعة برأسية مرت دون خطورة أعلى العارضة العلوية للمرمى فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

وشهدت الدقيقة 10 من زمن المباراة تسديدة قوية عن طريق محمد فخري لاعب النادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون خطورة على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري. 

وسدد مرة أخرى محمد فخري لاعب النادي الأهلي تسديدة قوية  من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري بثبات فى الدقيقة 14.

وشهدت الدقيقة 20 أخطر محاولة هجومية للنادي الأهلي بتسديدة أرضية قوية عن طريق أحمد سيد غريب من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى تصدى لها محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري ببراعة.

وأشهر الحكم الدولي إبراهيم نور الدين فى الدقيقة 24 البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء من نصيب هشام صلاح لاعب نادي الاتحاد السكندري نتيجة عرقلة متعمدة لمحمد أشرف لاعب النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 31 سنحت محاولة هجومية لـ النادي الأهلي بهجمة مرتدة سريعة ومجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها  مهاجم الأهلي أحمد سيد غريب بتسديدة قوية مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة تذكر.

وفى الدقيقة 35 من زمن المباراة ومن مريرة متقنة عن طريق أليو ديانج باتجاه كريم فؤاد المنطلق بشكل ذكي داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي الاتحاد السكندري والذي تمكن من الوصول للكرة قبل الحارس محمد عبد المنصف ومررها لزميله أحمد سيد غريب الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وسجل الهدف الثاني اللاعب المخضرم زياد طارق فى الدقيقة 44 من مجهود فردي مميز في إختراق منطقة جزاء الاتحاد من الجبهة اليمنى للفريق بعد أكثر من مراوغة متتالية للمدافعين أنهاه بتسديدة يسارية متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ملخص الشوط الثاني 

دخل لاعبوا الأهلي مع بداية الشوط  بحماس شديد ، مما اسفر عن الهدف الثالث  سجله  أحمد سيد غريب  فى الدقيقة 47 من تمريرة طولية أكثر من رائعة عن طريق محمد أشرف من وسط الملعب باتجاه أحمد سيد غريب المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الاتحاد داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد عبد المنصف.

وشهدت الدقيقة 52 هدف محقق ضائع للاتحاد السكندري بعد تحرك مميز من بنيامين بواتينج خلف مدافعي النادي الأهلي بشكل منفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة بشكل غريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وفى الدقيقة 59 تسديدة قوية عن طريق إبراهيم حسن لاعب الاتحاد من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس علي لطفي بثبات وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفى الدقيقة 69 حكم المباراة  إبراهيم نور الدين يشهر  البطاقة الحمراء في وجه مورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة محمد حمدي ميسي لاعب النادي الأهلي.

وشهدت الدقيقة 81 تسديدة يسارية قوية عن طريق إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس علي لطفي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

 

 

 

 

 

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