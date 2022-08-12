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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع مظاهرات في العراق لـ حل البرلمان

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

انطلقت، اليوم الجمعة ، تظاهرات لأنصار "التيار الصدري" بالعراق بعدة محافظات للمطالبة بحل البرلمان.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق تظاهرة لأنصار "الإطار التنسيقي"، قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، وإعلانهم الاعتصام المفتوح من أجل الإسراع في تشكيل حكومة وطنية.


وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن محافظات ذي قار وبابل وواسط والديوانية وميسان والبصرة والمثنى وديالى وصلاح الدين ونينوى شهدت عصر اليوم انطلاق تظاهرات دعماً لمطلب حل البرلمان الذي رفعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.


كما انطلقت تظاهرة بساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد لأنصار "التيار الصدري"، حيث شهدت انتشاراً أمنياً حول مكان إقامتها وسط إجراءات مشددة.


وطالب المتظاهرون بحل البرلمان لعجزه بحسبهم عن تأدية مهامه الدستورية ومحاسبة قتلة متظاهري "تشرين".


وفي المقابل، انطلقت، اليوم أيضا، تظاهرة لأنصار "الإطار التنسيقي" العراقي قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنوا الاعتصام المفتوح، من أجل تحقيق عدد من المطالب أبرزها الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات، ومطالبة القوى السياسية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.

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