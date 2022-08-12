الأولى رسميًا .. مفوضية حقوق الإنسان الأممية تزور بنجلاديش الأحد

أعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المفوضة السامية ميشيل باتشيليت ستقوم بزيارة رسمية إلى بنجلاديش خلال الفترة ما بين 14 - 17 أغسطس الحالى تلبية لدعوة من حكومة بنجلاديش.

وذكر مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان فى بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن، أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة رسمية تقوم بها مفوضة لحقوق الانسان إلى بنجلاديش، وأنه من المقرر أن تجتمع خلالها مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ووزراء آخرين.



وأشار البيان إلى أن المفوضة السامية ستجتمع أيضا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنجلاديش وممثلى منظمات المجتمع المدني، ومسئولي منظمات غير حكومية، وأنها ستزور مخيمات لإيواء اللاجئين من ميانمار هناك.