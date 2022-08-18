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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قفزة في سعر صرف الدولار أمام الليرة بـ لبنان

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة، في ختام تعاملات اليوم على المنصة الرسمية صيرفة وفي السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، فيما ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه لليوم الثالث على التوالي، بينما تم تثبيت سعر المازوت والغاز بعد زيادتين متتاليتين أمس وأمس الأول.


وسجل سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية اليوم زيادة بقيمة 200 ليرة للدولار الواحد ليصبح 26700 ليرة للدولار مقابل 26500 ليرة أمس و26300 ليرة في مستهل تعاملات الأسبوع أمس الأول – لوجود عطلة رسمية يوم الاثنين الماضي بمناسبة عيد السيدة مريم - ليستمر تسجيل مستوى غير مسبوق في سعر الصرف على المنصة الرسمية.


وفي السوق غير الرسمية، قفز سعر الصرف قرابة 900 ليرة في يوم واحد ليسجل 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار بعدما سجل متوسط أسعار أمس 32600 ليرة، فيما ناهز السعر في مستهل تعاملات الأسبوع 32 ألف ليرة لكل دولار. وبمكاتب الصرافة، يقل سعر الصرف عن السوق بقرابة 400 ليرة ليسجل 33100 ليرة للدولار.


ولليوم الثالث على التوالي، ارتفع سعر البنزين بمقدار 3 آلاف ليرة لبنانية في جدول أسعار المحروقات الصادر اليوم، وباتت سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 572000 ليرة وصفيحة البنزين 98 أوكتان 584000 ليرة. فيما تم تثبيت سعر صفيحة المازوت عند 663000 ليرة وقارورة الغاز عند 321000 ليرة. وكانت أسعار البنزين قد زادت بمقدار ألف ليرة للصفيحة أمس.


وكان سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان قد ارتفع في مستهل تعاملات الأسبوع أمس الأول الثلاثاء بقيمة 16000 ليرة ليسجل 568000 ليرة و580000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 26000 ليرة ليصبح 663000 ليرة، فيما زاد سعر قارورة الغاز بمقدار 9000 ليرة ليصبح 321000 ليرة.

 

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