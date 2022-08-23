عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تنفي ما تردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية من الكويت

صدى البلد

نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار  من وزارة الدولة للشئون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية ، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب" الشائعات". 
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،  حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت أحمد ابراهيم ،  أوضح فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت سبق صدوره عامي 2017 و2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية . 
وأشار الوزير  إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا يمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير . 

وأكد" شحاته " أن  البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب ،  وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم "تكويتها" وفقا للقرار. 
وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين  وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال  فقدانه لوظيفته  للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة  تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية اخرى . 
وطالبات وزارة القوى العاملة جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة| احذروا القاتل الصامت.. موجود في كل منزل

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري (0-1) في الدوري

صدمة جدو| رحيل فيريرا عن الزمالك ؟.. الأسباب والتفاصيل

مصدر للأهلي: شركة الكرة تقدمت باستقالتها للخطيب

بعد التتويج بـ الدوري.. الزمالك يعلن ضم 3 صفقات رسميا

ليك عندي فضايح.. إبراهيم سعيد يثير الجدل برسالة غامضة

ميركاتو نار بالأسماء| الأهلي يضم 4 صفقات.. ومرتضى يُنهي 3 للزمالك

رسميا .. تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي بقرار من وزير التعليم

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. الاتحاد يواصل التقدم وفيريرا يشرك نبيه بدلا من الجزيري

أكبر من عقله.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن تعديل منهج رابعة ابتدائي.. فيديو

نشات الديهي: مصر تمتلك قمح يكفي 7 أشهر قادمة..فيديو

هل تكون روما التالية؟..وزير خارجية إيطاليا يعلن خوف بلاده من مصير أوكرانيا

اللودرات ترفع حطام حادث تريلا و7 سيارات على الطريق الدائري

90 سنتيمتر.. علوم البحار يحذر من كارثة عالمية بسبب التغير المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في صيف 2022.. هادية غالب تودع مصر بهذه الإطلالة

مينفعش تبوسه..دكتورة نفسية تهاجم شيرين عبد الوهاب وطبيبها | اعرف السبب

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. طريقة عمل أكل لذيذة ورخيصة

11 لاعب من نار| بالأسماء.. تشكيلة الأهلي الذي يتمناها الجمهور بالصفقات الجديدة

فيديو

قصة طفلة عمرها 13 سنة وتزوجت 4 رجال في 30 يوما.. فيديوجراف

بلوجر يثير الضجة برسالة شكر لطليقته .. فيديو جرف

أدلة قد تغير رأي المحكمة..محامي قاتل نيرة أشرف يكشف مفاجآت جديدة حول النقض..فيديوجراف

الصين والإنذار الأحمر.. بكين تحذر مواطنيها من خطر كبير.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ