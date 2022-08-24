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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معدلات عالية.. أحمد موسى: الحمدلله مياه النيل بتزيد بكرم من ربنا

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يشهد حاليا حالة جفاف، وبعض الدول شهدت جفاف أنهارها، مضيفا: «الحمدلله على نهر النيل».

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وأوضح موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، فيضان النيل كان قويًا العام الجاري، مضيفا: «الحمدلله نهر النيل مش بيقل بيزيد أعلى من معدلات الأعوام الماضية.. مياه النيل بتزيد كرم من ربنا».

 

وأشار إلى أن أوروبا تشهد معاناة حاليا، متابعا: «كل قادة أوروبا في أسوأ اختبار ليهم.. كل يوم قادة الدول شعوبها بالتحمل بكلمك على فرنسا».

وتساءل موسى: طب وأنا كمواطن مصري دوري إيه.. هل طلع المواطن الفرنسي أهان ماركون؟ لأنه في النهاية أزمة عالمية، مردفا أن الصين ثان أكبر اقتصاد في العالم تعاني من أزمات بالكهرباء.

 

ولفت إلى أن أزمة الطاقة تضرب أوروبا حاليا، موضحا أن وزير الاقتصاد الألماني شدد على ضرورة ضبط حرارة أجهزة التكيف: لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم، مضيفا: هل تم إجبار المواطن في مصر بضبط حرارة أجهزة التكييف؟

 

 

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الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي فيضان النيل اوروبا قادة أوروبا أزمة الطاقة

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