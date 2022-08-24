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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن الأروع بالعالم.. CNN تصنف مصر بين أفضل وجهات السفر في الخريف

CNN Travel يصنف مصر
CNN Travel يصنف مصر أفضل وجهة للسفر في الخريف

نشر موقع “CNN Travel” الأمريكي، تقريراً بعنوان “أفضل الأماكن للسفر إليها في فصل الخريف”، استعرض خلاله عشرات الأماكن الرائعة حول العالم.

وقال الموقع الشهير، إن مصر جاءت ضمن قائمة أفضل 12 مقصدا سياحيا للسفر إليه في خريف العام الجاري. 

وأشار التقرير إلى سهولة السفر إلى مصر خاصة مع إمكانية الوصول إليها عبر دول أخرى سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستمتاع بزيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول الرائع، وزيارة الأقصر وأسوان، وزيارة واحة الفيوم والتي تعد من الأماكن التي يستطيع السائح مشاهدة الآثار الموجودة بها والتي ترجع لعصور ما قبل التاريخ.

كما لفت إلى الفنادق الفاخرة الموجودة في مصر للإقامة بها. 

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وفي ذات السياق، نشر الموقع أيضا تقريراً آخر مصوراً تحت عنوان "12 من أفضل المقاصد السياحية لخريف عام 2022"، حيث استعرض التقرير المراكب الشراعية التي تسير بنهر النيل، حيث الاستمتاع برحلات المراكب الشراعية في أسوان والتي اعتبرها التقرير أحد أفضل المقاصد السياحية لقضاء العطلات في مصر حيث الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

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