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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولى صفقات الأهلي.. نجم النصر السعودي يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله

مشاريبوف
مشاريبوف

اجتاز الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، اليوم الخميس، الكشف الطبي بنجاح، تمهيدًا للانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

وكان صدى البلد قد انفرد بخبر توديع مشاريبوف لزملائه في فريق النصر السعودي، اليوم الخميس، تمهيدًا للسفر للقاهرة لإتمام انتقاله للنادي الأهلي.

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خاص بالصور.. مشاريبوف يودع النصر السعودي قبل الانتقال إلى الأهلي المصري

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خاص.. الأهلي يتوصل لاتفاق لضم جمال الدين مشاريبوف من النصر السعودي

وذكرت صحيفة “ سبورت" السعودية، أن الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف اجتاز مساء اليوم الخميس الفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال لصفوف النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يُسافر مشاريبوف للقاهرة خلال الساعات المقبلة، لإتمام انتقاله للنادي الأهلي.

وبحسب مصدر مقرب من النصر، فإن الأهلي توصل لاتفاق للتعاقد مع مشاريبوف، بعد موافقة النادي السعودي على بيع اللاعب هذا الصيف.

وأشار المصدر إلى أن مشاريبوف وافق على الانتقال للنادي الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة.

تكاليف صفقة جمال الدين مشاريبوف

وتابع المصدر أن الصفقة ستكلف خزائن الأهلي 1.5 مليون دولار أو أكثر قليلًا، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع عبد الرحمن غريب من نادي أهلي جدة ما يمهد رحيل مشاريبوف.

وانتقل مشاريبوف للنصر السعودي في يناير من العام الماضي قادمًا من باختاكور الأوزبكي مقابل مليون يورو، قبل أن تتم إعارته لشباب الأهلي الإماراتي لمدة 6 أشهر.

الأهلى النادي الأهلي النصر السعودي مشاريبوف

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