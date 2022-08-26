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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات خارقة .. زينفو تكشف النقاب عن احدث اصداراتها |صور

سيارة زينفو الخارقة
سيارة زينفو الخارقة

كشفت شركة تصنيع السيارات الدنماركية "زينفو"، عن احدث اصدارتها والتي تنتمي إلى الفئة الخارقة، ضمن فعاليات اسبوع  مونتيري للسيارات عالية الأداء، والذي يضم الكثير من الاصدارت القوية والتي تحمل علامات تجارية لكبار مصنعي السيارات حول العالم.

سيارة زينفو الخارقة 

ويقول Jens Sverdrup رئيس مجلس إدارة الشركة، أن سيارة زينفو الخارقة ستتمتع بمحرك مكون من 12 اسطوانة طراز V، يستطيع ان يضخ قوة منفردة تقدر بـ 1200 حصانا، مقترن بشاحنين توربينيين كهربائيين، بينما تستهدف الشركة الوصول بالقوة بين 1500 و 1800 حصانا.

سيارة زينفو الخارقة 

ومن المستهدف ايضا أن يقترن هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 8 سرعات، معتمد على قدرات محرك كهربائي، بينما يصل  وزن السيارة الكلي إلى 2756 رطلاً، كما تتعمد السيارة على جنوط رياضية المظهر ذات تصميم هندسي انيق تختلف قياسات اطاراتها بين الناحية الامامية والخلفية للسيارة، كما تضم جناح خلفي رياضي "سوبيلر".

التصميم الخارجي لسيارة زينفو الخارقة 

 

وتظهر سيارة زينفو الخارقة بهيكل خارجي انيق، مع مصابيح عدوانية المظهر، بالاضافة إلى عتبات جانبية رياضية، والكثير من اللمسات البارزة والغائرة، والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومشتتات الهواء ذات المظهر الرياضي سواء كانت بالناحية الامامية أو الخلفية، إلى جانب منظومة عادم ثنائية المخارج.

سيارة زينفو الخارقة 
زينفو زينفو الخارقة سيارة زينفو الخارقة السيارات أسبوع مونتيري

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