بعد إثارته الجدل مع خطيبته السابقة.. اطلالات زوجة محمد الشرنوبي تبهر الجمهور

قررت محكمة استئناف القاهرة أن يتحمل الفنان محمد الشرنوبي كافة المصروفات القضائية باعتباره خاسرا لدعواه ضد المنتجة سارة الطباخ وعدم التزامه بعقد العمل بينهم بمبلع 800 الف جنيه.

وبدأ الكثير بتسأل عن زوجة محمد الشرنوبي وقد بدأ الملك بينها وبين خطيبته السابقة سارة الطباخ .

وتداول المتابعين من جديد صور لاطلالات زوجة الشرنوبي رندا رياض

ومعروف عن راندا رياض انها غير متكلفة في اطلالاتها وتظهر بملابس متواضعة وانيقة .

وقد ابهرت راندا رياض الجمهور بأطلالاتها في خطوبتها علي محمد الشرنوبي وارتدائها جانب سوت اوف وايت بدون تكلف .

وليست المرة الاولي لظهور راندا رياض بملابس أنيقة وراقية فقد تعتمد في اطلالاتها علي اللون الابيض والاوف وايت واليكم الصور