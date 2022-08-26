المستشار القانوني للأهلي: مديرية أمن الجيزة تتسلم حكم حبس مرتضى منصور تمهيدا لتنفيذه |فيديو

كشف محمد عثمان المستشار القانوني النادي الأهلي، عن مفاجأة جديدة في قضية حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي : ان الحكم الصادر ضد مرتضى منصور يوم 10 أغسطس الجاري ، صدر من دائرة استئنافية والاحكام الصادرة عنها واجبة النفاذ ، وفقا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات.

وأضاف ان عدم تنفيذ الحكم حتى الان بسبب بعض الإجراءات خاصة واذا كانت القضية محجوزة للحكم ، بمعنى ان الحكم اذا صدر والمتهم في المحكمة بيتم التحفظ عليه فورا.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية لاعتماد الحكم وحصر الحكم وتحديد الجهة المنفذة ، ليصبح الملف بعد ذلك تحت مسئولية وزارة الداخلية.

وأوضح أن مندوب وارة الداخلية سلم الحكم إلى مديرية أمن الجيزة تسلمت الحكم الصادر ضد مرتضى منصور وفي انتظار تنفيذ الحكم وضبط المتهم

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت حبس مرتضى منصور لمدة شهر، وذلك في قضية سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي