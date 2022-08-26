رسميا .. الزمالك يتعاقد مع أحمد أيمن منصور

الزمالك يخطف لاعب نادي بيراميداز رسميا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعاقد ناديه مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق كرة القدم بنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي ، ووقع اللاعب منذ فترة على عقود الانتقال للفريق الأبيض لتدعيم خط الدفاع .

وأكد رئيس القلعة البيضاء على تعاقد ناديه رسميا مع أحمد أيمن منصور ليعد ثالث صفقات نادي الزمالك بعد انضمام كلا من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.

وجدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم لفكرة رحيل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد الأنباء التي ترددت عن تلقي اللاعب عروضا شفهية للاحتراف في الفترة الحالية للرحيل عن الفريق.

ويتمسك الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا باستمرار اللاعب في الموسم المقبل خاصة وأنه من العناصر المهمة بالفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك للقاء المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة فريق نادي الزمالك لخوض اللقاء كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة للاعبين الشباب المتواجدين بقائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه للاعبين الشباب على ضرورة استغلال الفرصة التي سيحصلون عليها أسوة بزملائهم الذين حصلوا على الفرصة من قبل.

وأوضح فيريرا للاعبين الشباب أنه يثق في قدراتهم جيدا، وطالبهم بالتمسك بالفرصة وإثبات ذاتهم مع الزمالك في الفترة المقبلة.