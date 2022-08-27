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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قتلوها واغتصبوها.. حبس المتهمين في قضية فتاة بالدقهلية على ذمة التحقيقات

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة أول المنصورة حبس المتهمان بقتل واغتصاب فتاة المنصورة منذ ٧ اعوام أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وتمكن ضباط مباحث أول المنصورة بمحافظة الدقهلية،  كشف غموض وملابسات مقتل فتاه في العقد الرابع من العمر، واغتصابها، وسرقتها داخل شقتها، وذلك بعد مرور ٧اعوام على ارتكاب الجريمة.

وشهدت مدينة المنصورة  جريمة قتل بشعة لفتاة عذراء وتبلغ من العمر ٤١ عاما علي يد جارها وصديقه بثلاث طعنات بالبطن وضربات بالرأس حتى لفظت أنفاسها  الأخيرة، وقام المتهم بالتعدي عليها بالاغتصاب بعد موتها.

 وتعود أحداث  الواقعة ليوم 15 أكتوبر من عام 2015، حيث تعرضت أسماء أحمد محمد محمد رضوان ٤١  سنه ربه منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، للقتل ولفظت أنفاسها ب ٣ طعنات نافذه بالبطن بسكين، وضربات علي الرأس بالمنضدة، وتعرضت للاغتصاب وسرقه مدخراتها المالية على  يد عامل بكافيه وصديقه.


وبعد مرور 7 سنوات نجحت  الأجهزة الأمنية من رجال مباحث أول المنصورة في  كشف غموض وملابسات القضية بضبط المتهمين" أحمد ع ع أ " ٢٧ عاما عامل بكافيه ومقيم أول المنصورة، وكريم خ ا ع " ٢٦ عاما عامل بكافيه ومقيم مدينة طلخا أمام مصنع الكوكاكولا  في القضية  رقم ٢٣٣٠ جنايات القسم لسنة ٢٠١٥.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة و

و أدلى المتهم بقتل واغتصاب وسرقة فتاة المنصورة باعترافات تفصيلية أمام نيابة أول المنصورة عقب القبض عليه.

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