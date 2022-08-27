فرج عامر لـ محمود الخطيب : ربنا معاك وكلنا في ظهرك

وجة فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة شكر لكابتن محمود الخطيب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب فرج عامر : بيبو ربنا معاك وكلنا في ظهرك لانك محترم والاهلي اهم عندك من كل شيئ الا مصر هي اولا ، وكل مايقدمه الاهلي من نجاحات تضاف لرصيد مصر.

يذكر ان دخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تحد جديد مع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ، في إمكانية تنفيذ الحكم الصادر ضد الأول بالحبس شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني النادي الأهلي، قد كشف عن مفاجأة جديدة في قضية حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي : ان الحكم الصادر ضد مرتضى منصور يوم 10 أغسطس الجاري ، صدر من دائرة استئنافية والاحكام الصادرة عنها واجبة النفاذ ، وفقا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات.

وأضاف ان عدم تنفيذ الحكم حتى الآن بسبب بعض الإجراءات خاصة واذا كانت القضية محجوزة للحكم ، بمعنى ان الحكم اذا صدر والمتهم في المحكمة بيتم التحفظ عليه فورا.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية لاعتماد الحكم وحصر الحكم وتحديد الجهة المنفذة ، ليصبح الملف بعد ذلك تحت مسئولية وزارة الداخلية.

وأوضح أن مندوب وزارة الداخلية سلم الحكم إلى مديرية أمن الجيزة تسلمت الحكم الصادر ضد مرتضى منصور وفي انتظار تنفيذ الحكم وضبط المتهم

فيما صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الحكم الصادر ضده بالحبس شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، لن ينفذ ، لأنه تقدم بالنقض عليه ، وانه يثق في قضاة مصر .

وقال رئيس نادي الزمالك إنه يراهن على تاريخه القضائي والبرلماني والرياضي إذا تم تنفيذ هذا الحكم ، حيث أن النقض المقدم شمل كل العوار القانوني في القضية.