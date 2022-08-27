عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

" صاحب الحكايات " فى متحف الطفل اليوم السبت..تفاصيل

صدى البلد

يستضيف مركز  الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) عرضا خاصا للفيلم الوثائقي القصير صاحب الحكايات في السابعة من مساء اليوم السبت بمقره بمصر الجديدة.

 

عن الفيلم 

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن الفيلم تدور أحداثه في الفترة ما قبل ثورة 30 يونيو من خلال شخصية كريم نبيل الذى يختفى فجأة و بعد سنة من اختفائه يسمع عنه أصدقاءه و عائلته قصص غريبة كأن كل قصة تتحدث عن شخص مختلف تماما وفى نهاية الفيلم يعود كريم لعائلته وأصدقاءه فى يوم 30 يونيو 2013 فهو رمز لكل مصرى و للشخصية و الهوية المصرية التي أبهرت الجميع فى 30 يونيو.

txt

مكتبة مصر الجديدة تعرض الفيلم الكوري "صوت الصمت".. غدا

txt

ريم خيري شلبي: والدي كره فكرة الواسطة وعملت بمجهودي

يعقب عرض الفيلم  ندوه حوارية يشارك فيها المخرج  رضا شوقى والناقدة السينمائية  ماجدة موريس والفنان  الممثل عمرو رمزى والسيناريست سمير الجمل.

متحف الطفل مركز الطفل مكتبة مصر الجديدة جمعية مصر الجديدة صاحب الحكايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

مشروب شهير يصيبك بجلطة بعد ساعة من تناوله | تحذير خطير

ترشيحاتنا

خبر سئ بخصوص سعر الدولار الفترة المقبلة.. تفاصيل

هشام آمنة: مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة 31 أغسطس الجارى

بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

"شوقي" يعود للدفاع عن نظام التعليم الجديد بمنشورات فيس بوك..والمتابعون:التاريخ لن ينساك

إغلاق مكتب حماس في إسطنبول.. إسرائيل تعيد العلاقات مع تركيا بهذا الشرط

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة.. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بـ كاش مايوه.. 10 صور تكشف عن إطلالات داليا مصطفى

احذر .. رسالة نصب خطيرة تسحب جميع أموالك من البنك

ظهور سحابة أرجوانية غامضة في السماء يثير ذعر سكان تشيلي

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش وعودة الصور المحذوفة

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ