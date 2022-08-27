" صاحب الحكايات " فى متحف الطفل اليوم السبت..تفاصيل

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) عرضا خاصا للفيلم الوثائقي القصير صاحب الحكايات في السابعة من مساء اليوم السبت بمقره بمصر الجديدة.

عن الفيلم

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن الفيلم تدور أحداثه في الفترة ما قبل ثورة 30 يونيو من خلال شخصية كريم نبيل الذى يختفى فجأة و بعد سنة من اختفائه يسمع عنه أصدقاءه و عائلته قصص غريبة كأن كل قصة تتحدث عن شخص مختلف تماما وفى نهاية الفيلم يعود كريم لعائلته وأصدقاءه فى يوم 30 يونيو 2013 فهو رمز لكل مصرى و للشخصية و الهوية المصرية التي أبهرت الجميع فى 30 يونيو.

يعقب عرض الفيلم ندوه حوارية يشارك فيها المخرج رضا شوقى والناقدة السينمائية ماجدة موريس والفنان الممثل عمرو رمزى والسيناريست سمير الجمل.