حجازي يقرر عودة تصحيح امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة بالكنترولات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه تم إسناد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للكنترولات بدلا من المدينة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشكل إلكتروني وليس يدويا، لافتا إلى أن مدارس المتفوقين كلها متوفر فيها أجهزة وبرامج تصحيح إلكتروني، وتمت الاستعانة بهذه الأجهزة والبرامج و المتخصصين فيها ليتولوا تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الكنترولات.

وأدى صباح اليوم، السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (علوم ـ رياضيات) مادة الكيمياء، بإجمالي 26 ألفا و895 طالبا/ طالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 12 ألفا و431 طالبا/ طالبة.

كما أدى 7 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات فى مقايس المفاهيم (الفيزياء).

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

من جانبه، قام خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، بالتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع مرحبا المحافظات.

ووجه بتواجد رئيس غرف العمليات بالمديريات التعليمية؛ لتذليل أى مشكلة وقت حدوثها.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.



جدير بالذكر أن غدًا، الأحد الموافق 2022/8/28، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى ألفين و817 طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، ويؤدى شعبة الرياضيات الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، كما يؤدى الطلاب المكفوفون الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) الفترة الثانية.