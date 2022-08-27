ستان أسود.. زينة تثير الجدل في مسلسل الليلة واللي فيها

تصدر مسلسل الليلة واللي فيها ، محركات بحث جوجل، بعد ظهور الفنانة زينة رضا بإطلالة مثيرة فى اولى حلقاته وسرد قصتها بانها تميل الى العنف الروحى وهو السبب وراء خيانتها لزوجها مع المغني الراب أبيوسف، الذي يحظى بشعبية واسعة في مجال الراب .





وظهرت الفنانة زينة بإطلالة جريئة ومثيرة ، مرتدية فستان ستان اسود مكشوف الصدر والظهر وقصير وهو ما جعلاطلالتها مثيرة.





تتميز الفنانة زينة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وفى هذا التقرير نعرض لكم بعض صور الفنانة زينة التى اثارت جدلا.

زينة





زينة

زينة

ودارت قصة الحلقة الأولى من مسلسل الليلة واللي فيها، حول الفنانة زينة التي تتعرض للخيانة من زوجها، الذي يعترف لها بخيانته في كلمرة من المرات، مما يجعلها تصاب بإضطرابات وإكتئاب حاد بسبب تأثير الخيانة عليها، وتتجه لطبيب نفسي الذي ينصحها بحلقاتالجلوس مع أشخاص يعانون من نفس حالتها وتتقابل مع مغني الراب أبيوسف فيها.





ويطرح مسلسل الليلة واللي فيها بطولة زينة والرابر أبيوسف على منصة شاهد الإلكترونية، بمعدل حلقة كل خميس، وتم طرح أول حلقة أمسالموافق 25 أغسطس، ولكن تم طرح كلًا من الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة على بعض المنصات الإلكترونية الأخرى، ما عليك سوى البحث عنمسلسل الليلة واللي فيها برقم الحلقة المراد مشاهدتها في إطار من الأولى للثالثة.

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