فينورد يهزم إيمن برباعية.. ويقتنص صدارة الدوري الهولندي

ارتقى فينورد مؤقتا إلى صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه إيمن 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة.

وسجل سبارتا روتردام فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على مضيفه جو أهيد إيجلز 1 /صفر في الوقت الذي تعادل فيه فيتيسه أرنهيم مع ضيفه فالفيك 2 /2.

وعلى ملعب فينورد، حسم صاحب الأرض الفوز على إيمن في أخر نصف ساعة من المباراة.

وتقدم كونتين تيمبير بهدف لفينورد في الدقيقة 60 ثم أضاف سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 85 وتبعه ياكوب راسموسن بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 قبل أن يختتم سيباستيان سزيمانسكي التسجيل في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد فينورد إلى عشر نقاط ليقتنص الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أياكس أمستردام الوصيف والذي يواجه مضيفه أوتريخت غدا الاحد.

وعلى ملعب دي اديلارشورست، تقمص توبياس لوريتسين دور البطولة وسجل هدف الفوز لسبارتا روتردام في الدقيقة 18.

ورفع سبارتا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر وظل جو أهيد إيجلز في المركز الأخير بدون رصيد.