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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : صالح اخواتك

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يحب مواليد برج الحوت التواجد في الأماكن المزدحمة والحفلات الليلية والخروج والسفر مع الأصدقاء، يمكن أن يفعل كل ما بوسعه حتى يساعد شريك حياته.

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مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، وإليك توقعات برج الحوت اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

دينا الشربيني 

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

أنفق فقط ما يمكنك تحمله، ولكن تأكد من أن الهدايا التي تقدمها تجعلك أنت والمستلم سعيدًا، ستكون ممتنًا لقدرتك على الإنفاق خلال هذا الوقت، ستجد نفسك تبحث عن شخص يمكنه توجيهك نحو أعلى إمكاناتك، خاصة في الحياة الشخصية، امنح نفسك بعض الوقت لتنمية المشاعر العميقة والاحترام تجاه العلاقات البعيدة، كن حذرًا جدًا عند الوثوق بالناس بأسرارك، سوف تكتشف أن الموقف قد تمت تسويته بالطريقة التي كنت تريدها إذا كنت دبلوماسيًا ولكن صعبًا.

برج الحوت وحظك اليوم مهنيا

في العمل الأمور لا تسير على ما يرام، ستحتاج إلى استخدام اللباقة عند التعامل مع ظروف العمل الصعبة، ستنشأ المشاكل لا محالة ، لكن لديك خيارًا بشأن كيفية الرد عليها.

توقعات برج الحوت صحيا

ستجعلك مستويات التوتر المنخفضة اليوم تشعر بالارتياح، صحتك جيدة وتبدو رائعة وتشعر بالراحة، بفضل أسلوب حياتك الصحي بشكل عام، ستتمحور الطاقة حول خلق اللياقة وتمنحك فرصة للتألق.

توقعات برج الحوت عاطفيا

سوف تكون مهتمًا بالأفكار غير المواتية، هدفك في الحصول على حياة حب مُرضية مع شريكك لا يمكن أن يرضيه شراكتك، كن حذرًا جدًا في كلماتك وإلا فإنك ستؤذي مشاعر الآخرين.

توقعات برج الحوت الفترة المقبلة

قد تتلقى حياتك المنزلية بعض الأخبار الإيجابية، قد تتاح لك الفرصة لمقابلة بعض المعارف القدامى،ستكون هناك محاولات صادقة لإصلاح العلاقة بين الأشقاء.

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