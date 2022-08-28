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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : تواجه تحديات

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

يلجأ برج العقرب إلى الانتقام من الأشخاص التي سببت له الأذى على مدار حياته، لذلك حاول تتجنب برج العقرب ولا تتعامل معه في إطار العمل.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 أغسطس 2022 .. مكاسب مالية للحمل ولقاء رومانسي مع الحوت

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27 أغسطس 2022 صحيا وعاطفيا ومهنيا

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

أنت تحت ضغط بسبب القرار المالي الأخير الذي تم اتخاذه، لتغيير سلوك الشخص ، يجب أن تبدأ الإجراءات التصحيحية بالتفسيرات بدلاً من العقاب، تجنب أي شيء يمكن أن يجعل وضعك أسوأ، اليوم سوف يبدو أنه يمضي قدما دون عوائق، أنجز أكبر قدر ممكن من العمل في هذا اليوم، قد تبتكر شيئًا يلهمك لتغيير بعض العمليات أو العادات القديمة، اعثر على ما يصلح ثم اضبطه على شيء أفضل مما كان عليه من قبل.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

هناك فرصة لإقرار بعض القوانين الجديدة التي تفيدك، أولئك الذين لديهم وظائف حكومية سيكونون أيضًا في وضع متميز.

توقعات برج العقرب صحيا

صحة العقرب اليوم بعد تعرضك لبعض الإرهاق والتوتر خلال الأيام القليلة الماضية ، تشعر بالارتياح لشعور أفضل، يُنصح بممارسة بعض التمارين الخفيفة وبذل جهد لزيادة طاقتك.

توقعات برج العقرب عاطفيا

هناك فرصة جيدة لأن تقابل شخصًا مميزًا، يمكن أن يغير الوقوع في مواجهة شخص ما بشكل غير متوقع عواطفك مع تعزيز مشاعرهم أيضًا.

‏توقعات برج العقرب الفترة المقبلة

قد تواجه صعوبة في تجاوز بعض العقبات والتحديات مع قضايا الثروة، لا تكن قلقا؛ ستتحسن الأمور في وقت أقرب مما تتوقع، ولكن حتى ترى أنك تعود إلى طريق الأمان المالي، توخ الحذر في قراراتك المالية المستقبلية.

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