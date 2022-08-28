توقف إنتاج شيفروليه كورفيت موديل 2023 بسبب مشاكل التوريد.. تفاصيل

قامت شيفروليه بإيقاف انتاج سيارة كورفيت مؤقتاً قبل أسبوع من عيد العمال، كما سيوقف مصنع جنرال موتورز الرئيسي في المكسيك إنتاجه الأسبوع المقبل ، وفقًا لما أوردته تقارير الشركة لوسائل الإعلام، ويعتبر سبب توقف الإنتاج ليس جديدًا ، حيث استمرت مشكلات نقص التوريد والقطع الفنية مثل أشباه الموصلات في إلحاق الضرر بشركات صناعة السيارات حول العالم منذ العام الماضي.

شيفروليه كورفيت

ونتيجة لذلك سيتوقف مصنع الشركة في ولاية كنتاكي عن انتاج أي سيارة شيفروليه كورفيت C8 بمحرك متوسط بدءًا من يوم 29 أغسطس القادم وحتى 5 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يعود المصنع الرئيسي لشركة جنرال موتورز في المكسيك، والذي يصنع شاحنات بيك آب جي إم سي وشيفروليه ، إلى عملياته العادية في 5 سبتمبر ، وفقًا لما أوردته اوتوموتيف نيوز.

شيفروليه كورفيت

لن يتأثر الإنتاج في مصانع جنرال موتورز الثلاثة الأخرى التي تصنع شاحنات كاملة الحجم، وسيجري مصنع تجميع الشاحنات في فلينت بولاية ميشيجان نوبات إضافية في نهاية هذا الأسبوع.

ستواجه سيارة Z06أيضًا خفضًا في الإنتاج لعام 2023 ، وفقًا للمعلومات التي نشرها موقع Motor1 العالمي، فإن 10% فقط من طراز العام 2023 من طراز كورفيت ستكون Z06 ، مع وجود 3% فقط من الحزم الهوائية الكاملة، يُزعم أن هذا الخفض في الإنتاج يرجع إلى قيود المصنع والمورد.

شيفروليه كورفيت

يذكر أن سيارة شيفروليه كورفيت Z06موديل 2023 ستعتمد على محرك V8 بسعة 5.5 لتر ينتج 670 حصانًا (500 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 460 رطلاً (623 نيوتن متر)، وستكون السيارة قادرة على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) خلال 2.6 ثانية فقط.