اكتشفي أسرار جمال كريتي سانون

كريتي سانون ممثلة وعارضة أزياء هندية واحدة من أكثر الممثلات رواجًا للجمل الطبيعي سواء كان ذلك على الشاشة أو خارج الشاشة .

ما هو سر جمالها الخالي من العيوب؟

شاركت السيدة سانون أسرار جمالها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

1. تطبق واقي من الشمس قبل الخروج

تضمن كريتي وضع كمية كبيرة من واقي الشمس لحماية بشرتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. بالنسبة للبراعم في الهواء الطلق ، "يجب أن أضع واقي الشمس ، وإلا فإن أشعة الشمس القاسية ستلحق الضرر بالجلد وتجعله باهتًا ومسمرًا"

2. تزيل المكياج قبل النوم

عندما تكون في عالم العرض ، من المتوقع أن تبدو بطريقة معينة وهذا يعني وضع الكثير من المكياج في بعض الأحيان. لا مفر من ذلك. لكن بعد التصوير أو قبل النوم ، تضمن Kriti إزالة الماكياج تمامًا. قد يؤدي ترك المكياج لمدة أطول إلى جفاف البشرة وتلفها. المواد الكيميائية الموجودة في المكياج تجعل البشرة مجففة.

3. ترطب البشرة

يمكن أن يؤدي التلوث والمواد الكيميائية الموجودة في الماكياج وحتى الإجهاد إلى جفاف الجلد. قد يؤدي إلى بشرة باهتة وجافة وغير مكتملة. لتجنب مثل هذه المشاكل الجلدية ، ترطب الممثلة Heropanti وجهها وجسمها مرة واحدة على الأقل يوميًا. إنها تقسم بمنتجات العناية بالبشرة الطبيعية والنباتية. استثمر دائمًا في منتجات صديقة للبشرة لتجنب التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

4. ترطيب الجسم

تضمن السيدة سانون شرب كمية كافية من الماء (10-12 كوب كحد أدنى) طوال اليوم. بصرف النظر عن الماء ، تشرب عصائر نباتية صحية. السوائل الصحية طريقة رائعة لإزالة السموم من الجسم.

5. تراقب ما تأكله

ما تأكله هو شعار جمال Kriti تتجنب بشكل عام الأطعمة الزيتية والحارة والوجبات المطبوخة في المنزل هي ما تفضله وتتغذى على السلطات والفواكه الطازجة الفاكهة الجافة هي شيء تأكله عندما تشعر بالجوع أو بين أوقات الوجبات اللوز والجوز من الأطعمة الفائقة للبشرة والشعر في حالة إصابتك بحساسية المكسرات، استبدلها بالخضار والبقول الصحية.

6. تستخدم زيوت الشعر

تشارك كريتي ذلك ، الحرارة الشديدة والمواد الكيميائية يمكن أن تلحق الضرر بشعري ، وكوني ممثلة يعني أنه عليّ تجربة الكثير مع شعري لكني أقوم بموازنة نفس الشيء من خلال العناية الجيدة بخصلاتي. أقوم بتدليك شعري مرتين على الأقل في الأسبوع أستخدم البارابين والشامبو والبلسم الخالي من المواد الكيميائية يعد تزييت شعرك أمرًا ضروريًا لتقوية الشعر والعناية به لأقصى قدر من الفوائد ، ضعي الزيت المعتدل الساخن على فروة رأسك وأطراف شعرك اتركيه طوال الليل واغسليه بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

7. تمارس الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية يوميًا إنها توازن القلب واليوغا عندما تتمرن، فإن العرق يطلق السموم بالإضافة إلى أنه يساعد على فتح تلك المسام غير المسدودة على الجلد إنه يحسن تدفق الدم إلى الجلد ويجعلك تبدو في أفضل حالاتك من الداخل والخارج!