ريم خيري شلبي: والدي من مؤسسي الإذاعة وشخصياته كانت واقعية.. وهذه نصائحه لي

استضاف موقع “صدى البلد” الشاعرة والإعلامية ريم خيري شلبي ابنة الروائي خيري شلبي وتحدثت عن دور والدها خيري شلبي في الاذاعة المصرية والنصائح التي كان يقدمها لها وقالت: "خيري شلبي كان من مؤسسي الاذاعة وكانت عشقاً له وأنا ورثتها عنه وهو كان يعمل في مجلة الإذاعة و التليفزيون صحفياً وكان يعمل في نفس الوقت معداً في الاذاعة وكانت اه العديد من الاعمال الدرامية في الاذاعية تخطى الخمسمائة عمل إذاعي بين مسلسلات متعددة الحلقات بالإضافة الى البرامج التي كان يعدها وهو اول من ابتكر وأنشأ النقد الاذاعي كان ينشر في مجلة الاذاعة والتليفزيون وكان الناس ينتظرونه باستمرار وكان يتحدث فيه عن البرامج وًكواليس البرامج الاذاعية وكواليس المسلسلات ولم يغفل احد فكان يكتب عن كل اطراف العمل فكانت الإذاعة بالنسبة له هي بيته الأساسي و عشقه".



ريم خيري شلبي تتحدث عن اصدقاء والدها الراحل من الأدباء

وتابعت قائلة: "كان والدي محبوباً جداً وكان وقتها لديه العديد من الادباء الأصدقاء المقربين فهناك جيل عظيم من الأدباء وكانوا بهنئون بضعهم دائما و يجتمعون ليتناقشوا في بعض الصالونات فلآخر لحظة كان دائما يحافظ على صداقاته”.





ريم خيري شلبي توضح أن شخصيات والدها واقعية

وأوضحت ريم مؤكدة:" اكد والدي ان 90 % من شخصيات أعماله حقيقية لأنه كان يميل الى الواقعية حتى وان كان بها بعض التغيرات ولكنه يميل الى الواقعية الاماكن و الاشخاص و المواقف كلها كانت حقيقية فكانت تحبب الناس في اعماله ولقبوه بكاتب المهمشين لان المهمش من الممكن ان يكون بمكان لا تتوقع أن يكتب عنه احد".



نصائح ريم خيري شلبي من ابيها الراحل

وأكدت متابعة: "كان والدي في بداية حياتي العملية ينصحني ان اضع نفسي في المكانة التي اريد ان يراني الناس فيها وفكرة أن احترم الاشخاص امامي حتى أجبرهم ان يحترمونني وألا اقدم اي تنازلات لاي سبب وذلك لا يغتفر عنده وألا اكون منافقة او متسلطة وألا اكون شخصا ذا طموح عالي يجعلني اقوم بأشياء اندم عليها فيما بعد ومازلت الى اليوم انا واخواتي نمشي على تلك النصائح ونقدمها لاولادنا".



ريم خيري شلبي توضح عشقها للقراءة

واضافت: "فكرة ان اتخصص في قراءة نوع واحد من الكتب شيء وفكرة ان اكون مثقفة و أقرأ في كل الكتب شئ اخر وكلمة مثقف لقب و لقب كبير لاني أنا ارى أن المثقف ملم بكل مجالات الحياة فانا يكون عندي متعة كبيرة عندما اقرأ شيئا جديدا او اتعلم معلومة جديدة فانا لا احدد نوعا معينا من انواع الكتب التي أقرأها".