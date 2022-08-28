للسيدات .. فيات تيبو بـ 271 ألف جنيه |صور

تعد سيارة فيات تيبو موديل 2018 من أفضل إصدارات السيارات السيدان الجديدة التي أنتجتها شركة فيات، حيث حصلت السيارة على مواصفات وتحديثات متعددة وعصرية، وتتميز السيارة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، فقد حققت سيارات شركة فيات نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، كما أن فيات تيبو مصممة بشكل رائع وجذاب وبخامات وجودة عالية والمساحة الداخلية للسيارة واسعة ومريحة، وجاءت السيارة فيات تيبو 2018 بأسعار مناسبة للجميع .

سيارة فيات تيبو موديل 2018

المواصفات الفنية لسيارة فيات تيبو موديل 2018

تحصل سيارة فيات تيبو موديل 2018 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل إلي 110 حصان ، وعزم اقصي للدوران 152 نيوتن/متر ، مقترن بناقل حكرة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11 ثانية .

سيارة فيات تيبو موديل 2018

مواصفات السلامة والأمان في سيارة فيات تيبو موديل 2018

تقدم سيارة فيات تيبو موديل 2018 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام فرامل ABS مانعة للانزلاق ، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، و4 وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي والركاب في الخلف ، ونظام ايموبليزر ضد السرقة ، وخاصية ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال ، وأحزمة أمان أمامية وخلفية لسلامة الركاب ، وخاصية التحكم في الدفع ، وقفل مركزي للأبواب ، وصوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة ، وريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق الأبواب عن بعد ، ومثبت السرعة .

سيارة فيات تيبو موديل 2018

أطوال وأعراض سيارة فيات تيبو موديل 2018

تأتي سيارة فيات تيبو موديل 2018 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.531 مم، و

العرض 1.793 مم ، والارتفاع 1.496 مم، وقاعدة العجلات 2.637 متر .

سيارة فيات تيبو موديل 2018

المواصفات الداخلية لسيارة فيات تيبو موديل 2018

تحتوي سيارة فيات تيبو موديل 2018 من الداخل علي العديد من التجهيزات منها ، مكيف هواء قوي ، وحوامل أكواب أمامية ، ومسند يد أمامي ، وولاعة سجائر وطفاية سجائر متحركة ، ومساحات تخزين داخلية، وأماكن تخزين بالأبواب الأمامية وأماكن تخزين بالأبواب الخلفية ، ومقود كهربائي مع إمكانية تعديل إمالة المقود ويمكن التحكم في النظام الصوتي من خلال الأزرار الموجودة على المقود، وعجلة قيادة من الجلد ، وناقل حركة مكسو بالجلد ، وعداد مسافات ، وكمبيوتر رحلات لقياس الأميال المتبقية وفقا لكمية الوقود الموجودة ، وشاشة مقاس 3.5 بوصه بها راديو، ومدخل USB، ومدخل AUX، وبلوتوث، ومخرج كهرباء 12 فولت ،ونوافذ الأبواب الأمامية كهربائية، ونوافذ الأبواب الخلفية كهربائية .

سيارة فيات تيبو موديل 2018

المواصفات الخارجية لسيارة فيات تيبو موديل 2018

تظهر سيارة فيات تيبو موديل 2018 من الخارج بشكل مميز بسبب احتوائها علي ، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة ، ومرايات الأبواب الجانبية كهربائية مطلاه بنفس لون السيارة مع إمكانية طي المرايا كهربائيا ، والمصابيح الأمامية حساسة للضوء مع إمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية ، ومصابيح ضباب أمامية للرؤية بوضوح في وجود الشبورة ، ومصابيح ضباب خلفية للرؤية بوضوح في وجود الشبورة ، وكاميرا خلفية للرؤية بشكل أوضح ، وحساسات ركن أمامية ، وحساسات ركن خلفية ، وخاصية استشعار المطر .

سيارة فيات تيبو موديل 2018

سعر سيارة فيات تيبو موديل 2018

يتراوح سعر سيارة فيات تيبو موديل 2018 من 271 الف جنيه ، حتي 287 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

