جلسة صلح كارثية.. تحقيقات موسعة في مقتل شقيقين ومسجل خطر بحدائق القبة

تجري نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شقيقين على يد مسجل خطر وقتل الأخير على يد شقيقهما، بمنطقة حدائق القبة أثناء جلسة صلحة بين الطرفين.

انتداب أطباء الطب الشرعي

وأمرت النيابة بانتداب فريق من أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثامين المتوفيين وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

طلب تحريات المباحث

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها لكشف ملابسات الجريمة.

القبض على المتهمين

وكان قد ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي ٢ من المتورطين في واقعة مقتل مسجل خطر اثر مشاجرة مع شقيقهما ادت الي قتلهما علي يده خلال جلسه صلح بمعرفة اهالي حدائق القبة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي بلاغ

تلقي اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية اخطارا من مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد ورود بلاغ من الاهالي بمقتل شقيقين علي يد مسجل خطر وقتل الاخير علي يد شقيق المجني عليهما الذي استعان بأخرين للانتقام منه وهو ما كشفت عنه التحريات الاولية بعد ان تحولت جلسه صلح بين القتلي الي مجزرة.

انتقال الأجهزة الأمنية

علي الفور تم توجيه رجال المباحث الي مكان البلاغ وتم ضبط ٢ من المتورطين في جريمة القتل والسلاح المستخدم وتم تحرير محضر والعرض علي النيابة للتحقيق .

التحفظ على الجثث

فيما تم التحفظ علي الجثث الثلاثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.