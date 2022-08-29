أودي تنضم رسميا إلى بطولة فورمولا 1 بحلول 2026 | صور

أعلنت العلامة التجارية الألمانية اودي رسمياً دخولها سباقات الفورمولا 1 اعتبارًا من عام 2026، أثناء مؤتمر صحفي أقيم على هامش فعاليات سباق الجائزة الكبرى البلجيكي للفورمولا 1.

اودي تنضم رسميا إلى بطولة فورمولا 1 بحلول 2026

أوضحت اودي أن دخول العلامة التجارية فورمولا 1 مدفوع في الغالب بالتحول القادم للبطولة إلى الاستدامة مع قواعد فنية جديد سيتم تطبيقها اعتبارًا من عام 2026، والهدف النهائي للفورمولا 1 هو أن تصبح خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بحلول نهاية العقد، وهو ما يتماشى مع استراتيجية أودي.

اودي تنضم رسميا إلى بطولة فورمولا 1 بحلول 2026

علق ماركوس دوسمان ، رئيس مجلس الإدارة في أودي ، خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "تعد رياضة السيارات جزءًا لا يتجزأ من الحمض النووي لأودي، الفورمولا 1 هي مسرح عالمي لعلامتنا التجارية ومختبر تطوير شديد الصعوبة، ويعتبر الجمع بين الأداء العالي والمنافسة دائمًا محركًا للابتكار ونقل التكنولوجيا في صناعتنا، مع القواعد الجديدة الآن هو الوقت المناسب لنا للمشاركة".

اودي تنضم رسميا إلى بطولة فورمولا 1 بحلول 2026

توضح أودي أيضًا أنها ترى إمكانات تسويقية ضخمة في الفورمولا 1 لأن الأحداث المدرجة في تقويمها هي من بين الأحداث الأكثر شهرة في العالم، في عام 2021 وحده ، شاهد أكثر من 1.5 مليار مشاهد تلفزيوني سباقات الفورمولا 1 واستمرت شعبيتها في النمو بالأسواق مثل الصين والولايات المتحدة ، وهما منطقتان رئيسيتان لشركة أودي، حيث يتزايد حضور F1 على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل مرتفع جدًا.

اودي تنضم رسميا إلى بطولة فورمولا 1 بحلول 2026

لم يوضح الإعلان الرسمي اي معلومات حول شريك اودي في فورمولا 1 ، لا توجد أي معلومات حتى الآن حول أي محركات أودي سيتم تركيب الهيكل عليها، لكن العلامة تقول إنها ستعلن عن شريك لعام 2026 بحلول نهاية هذا العام.

اودي تنضم رسميا إلى بطولة فورمولا 1 بحلول 2026

يتضمن البيان الصحفي الخاص بصانع السيارات الألماني أيضًا معلومات حول وحدة طاقة أودي لسباقات الفورمولا 1، حيث سيتم بناؤها في مركز كفاءات أودي موتور سبورت في نيوبورج.

يحتوي المرفق بالفعل على مقاعد اختبار محرك F1 مع الاستعدادات الإضافية التي يتم إجراؤها حاليًا لتلبية متطلبات تطوير مجموعة نقل الحركة F1.