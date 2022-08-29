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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دفعة معنوية للهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك في كأس لوسيل

صدى البلد

تلقي نادي الهلال السعودي دفعة معنوية كبيرة بعودة نجمه سلمان الفرج قبل مواجهة الزمالك، في مباراة كأس سوبر لوسيل المقررة في قطر في 9 سبتمبر المقبل.

 

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن بعض المصادر الخاصة كشفت لها أن الفرج سيخضع لاختبارات فنية وبدنية، للوقوف على مدى إمكانية تجهيزه وإعداده قبل مواجهة الفريق أمام الفيحاء في الدوري المحلي.

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الهلال يستعيد نجومه قبل مواجهة الزمالك

وأوضحت المصادر نفسها أن الفرج سيكون جاهزًا بنسبة 100% قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

وكان الفرج قد تعرض لإصابة قوية في عظمة الساق خلال المباراة أمام الفيصلي في جولة الحسم الأخيرة من الدوري في الموسم الماضي، مما اضطره إلى استخدام العكازين خلال فترة الإجازة حسب تعليمات الطبيب.

وغاب الفرج بسبب الإصابة عن معسكر فريقه في مدينة برمنجهام الإنجليزية بعد نصيحة الأطباء بالحصول على راحة سلبية.

وكان الفرج قد بدأ مرحلة تأهيل لياقي وفني بعد ختام معسكر برمنجهام، الذي انتهي في 13 أغسطس الجاري، وتدرب بالكرة الأربعاء الماضي.

مكافآت ضخمة لبطولة كأس سوبر لوسيل

وتجمع مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري (الزمالك) وبطل الدوري السعودي (الهلال)، على هامش استعدادات قطر، لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وسيحصل البطل على 1.5 مليون دولار (28 مليون جنيه مصري تقريبا)، بينما يحصل الوصيف على مليون دولار (19.2 مليون جنيه مصري تقريبا).

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث:" تمثل بطولة كأس سوبر لوسيل المحطة الأخيرة في مسيرتنا قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022".

تابع الذوادي:" هذا الصرح الرياضي الرائع هو درة استادات مونديال قطر، الذي سيكون محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية يوم 18 سبتمبر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الزمالك والهلال، كانت في بطولة كأس السوبر المصري السعودي 2018 بالمملكة العربية السعودية، وفاز الزمالك على زعيم آسيا بهدفين دون رد.
 

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