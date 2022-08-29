شاهد.. حقيقة ارتداء ديميت أوزدمير نفس فستان مي عزالدين في حفل الزفاف

احتفلت الفنانة التركية ديميت أوزدمير ، بزفافها على الفنان أوزهان كوتش، في حفل خيالي في ميلاس في منطقة إيجه بتركيا.

ديميت أوزدمير

وتداول رواد السوشيال ميديا، صور من حفل الزفاف الذي أبهر الجميع، وعلق جمهور ديميت «حفف زفاف بسيط وجميل».

فساتين ديميت أوزدمير في حفل زفافها

وأطلت ديميت بفساتين في حفل زفافها، الإطلالة الأولى فستان بسيط أبيض منفوش، مع الذيل الصغير، مع تسريحة شعر بسيطة ومجوهرات أنيقة.

ديميت أوزدمير ومي عز الدين

أما الإطلالة الثانية كانت من توقيع مصمم الأزياء، نيهان بيكر فجاء بتصميم فاخر من الستان.

حقيقة ارتداء نفس فستان مي عز الدين

إطلالة نجمة الدراما التركية ديميت أوزدمير الثانية كانت تشبه فستان زفاف مي عز الدين في فيلم عمر وسلمى الجزء الأول، وذلك كان رأي جمهور الفنانتين

ديميت أوزدمير

وقام بعض رواد السوشيال ميديا، بإضافة بعض الرتوش على فستان ديميت أوزدمير لتظهر بنفس مي عز الدين في عمر وسلمى، ولكن في حقيقة الأمر فستان ديميت سادة أما فستان مي عز الدين كان منقوشا، وان الجمهور استخدم الفوتوشوب للترفيه والتسلية فقط.

وعلقت الفتيات على فستان الزفاف، «ده كان فستان احلامي».