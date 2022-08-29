جامعة حلوان .. استمرار فتح مرحلة التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين

أعلنت جامعة حلوان عن استمرار فتح مرحلة التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين التى تم قبولهم من المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات لهذا العام 2022-2023، لغدا الثلاثاء الموافق ٣٠ أغسطس، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، ويكون التقديم عبر الموقع الالكترونى الأتي

كما أوضح الدكتور حسام رفاعى أنه يتم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الدبلومات والمعاهد الفنية او ما يعادلها، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، و تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.



وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف أستاذ خالد زكى مدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية

أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى: أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.