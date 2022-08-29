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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يكشف مستقبل فيريرا مع الزمالك وتفاصيل عقده القديم

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بعدما نجح في تحقيق الثنائية بالتتويج بلقب كأس مصر للعام الماضي والدوري الممتاز.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي «راديو أون سبورت أف أم» إن الزمالك اقترب من تجديد تعاقده مع فيريرا خاصة وانه اصبح مطلب جماهيري لعشاق القلعة البيضاء.

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وأضاف شوبير أن عقد فيريرا القديم، كان بمقابل مادي ضعيف نظرا لأن المدرب البرتغالي قبل عودته اشترط الحصول على مستحقاته القديمة، وأرسلت له الإدارة قيمة تلك المستحقات، ومن ثم كان توقيع العقد أمرا سهلا ولم يشهد خلافا على المقابل المادي.

استمرا فيريرا مطلب جماهيري لعشاق الزمالك 

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: «فيريرا بنسبة 99% مستمر مع الزمالك، لأنه يحب جماهير النادي الأبيض، وفوزه بالكأس والدوري يجعل استمراره مطلبا جماهيريا».

وتحدث أحمد شوبير، عن مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد إيسترن كومباني، المحدد لها في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، قائلا: «الزمالك سيخوض مباراة إيسترن بقائمة كاملة من اللاعبين الشباب، بعد منح راحة سلبية لـ18 لاعبا بصفوف الفريق».

وشدد «شوبير» على أن «تركيز فيريرا أصبح منصبًا على مباراة الهلال السعودي، المحدد لها 9 سبتمبر المقبل، في كأس سوبر لوسيل بقطر، بعد حسم الفوز بالدوري».

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حسم الفوز بلقب الدوري برصيد 77 نقطة، قبل الجولة الأخيرة من عمر المسابقة. 

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