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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شهادة تطعيم كورونا .. كيفية تقديم الملفات بالجامعات للطلاب الجدد

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022 ، تفتح الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية أبوابها لاستقبال طلابها الجدد للعام الجامعي 2022_2023 .

تنسيق الجامعات 2022

وتزايد معدل البحث خلال الفترة الماضية علي الاوراق المطلوبة وكيفية التقديم للجامعات المصرية علي محرك البحث الشهير جوجل .

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالأرقام.. ارتفاع نسب القبول بالحقوق و58 % للآداب

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تنسيق 2022 .. كليات الحقوق متاحة لطلاب المرحلة الثالثة بـ 14 جامعة

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نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 .. من خلال هذا الرابط

ويستعرض موقع صدي البلد خطوات تقديم الملفات  للطلاب الجدد للعام الجامعى 2023/2022

على كل طالب تجهيز المستندات التالية:

الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم الملفات لطلاب الثانوية العامة الجدد 
بطاقة الترشيح.
أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.
أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.
عدد 10 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.
عدد 2 صورة البطاقة الشخصية.

تنسيق الجامعات 2022


نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور).
البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2004 فما قبل ذلك.
الحافز الرياضى إن وجد.
نموذج يفيد بعمل تحليل فيرس C.
شهادة تطعيم فيروس كورونا  (COVID-19).

تنسيق الجامعات 2022

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بـ تنسيق الجامعات 2022 الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني وتوضيح كيفية تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات والمعاهد وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بتقليل الاغتراب - فيديو توضيحي حول تقليل الاغتراب) والتي تُيسر على الطلاب إتمام تسجيلهم للتحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني بكل يُسر.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 

تنسيق الجامعات 2022 تنسيق الجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة

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