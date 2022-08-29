مباراة بيراميدز صعبة.. حلمي طولان: الجونة هو الأقرب للهبوط من الدوري

أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي إنبي، أن هناك صراعا شديدا بين 4 أندية في أخر ترتيب الدوري الممتاز على الهبوط.

وقال حلمي طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "إيسترن كومباني ومصر للمقاصة هبطا رسميا من الدوري الممتاز ويتبقى صراع بين فريقين وهم الجونة والمقاولون العرب".

وأضاف حالمي طولان: "غدا سوف يتم لعب الجولة الأخيرة ويتم تحديد الفريق الثالث الهابط للدرجة الثانية".

وتابع حلمي طولان: "أرى أن نادي الجونة هو الأقرب للهبوط لأن مباراته مع بيراميدز صعبة جدا".