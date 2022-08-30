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رئيس التحرير
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جامعة حلوان لطلاب تنسيق الجامعات 2022.. بدء التشعيب الإلكتروني لأقسام كلية الآداب.. وتكشف الشروط الخاصة بكافة البرامج الدراسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

جامعة حلوان لطلاب تنسيق الجامعات 2022:

بدء الكشف الطبي على طلاب المرحلتين الأولى والثانية 4 سبتمبر 

بدء التشعيب الالكتروني بكلية الآداب 

آداب حلوان تكشف شروط الأقسام للطلاب المرشحين إليها 

 

أقبل العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٢ بمرحلتيه الأولى والثانية على الالتحاق بكليات الآداب بأقسامها المتعددة وتخصصاتها المختلفة بكافة الجامعات. 

وأعلنت كلية الآداب جامعة حلوان فتح باب التشعيب الإلكتروني للأقسام الداخلية للكلية، تضم كلية الآداب جامعة حلوان  18 قسما من الأقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة.

وقال الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد إن كليات الجامعة مستعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022. 

وقالت الدكتورة مها حسني عميدة آداب حلوان بأن الكلية تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة بكافة مراحل التنسيق  بـ18 قسما بالكلية وفقا لقواعد وشروط كل قسم. 

 

ونوهت إلى أن شروط الأقسام تشمل الآتي: 

▪ قسم اللغة العربية :
يتطلب قسم اللغة العربية  حصول الطالب على درجة ( 56 درجة = 70٪ ) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة (اللغة العربية) في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري.

▪ قسم اللغة الإنجليزية: 
الحصول على (47 درجة ) في اللغة الإنجليزية الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري .

▪ قسم اللغة الفرنسية:
الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط
الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات (لغة انجليزية) اجتياز الحصول على 80٪ من درجة اللغة الفرنسية بامتحان الثانوية العامة وامتحان القبول الشفوي والتحريري بالقسم.

▪ قسم اللغة الألمانية:
الحصول على درجة ( 30 درجة ) في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري.

▪ قسم اللغة الإيطالية: 
أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتكون المفاضلة بين المتقدمين بأعلى مجموع اعتباری .

▪ قسم اللغة الاسبانية :
أن يكون مجموع اللغات ( الأولى والثانية واللغة العربية ) 90% الدارسين الشعبة الأدبية، 85٪ للشعبة العلمية، وتكون الأولوية للطلاب للأسبانية في المرحلة الثانوية، وعند التساوى الاحتكام للمجموع الكلي للثانوية العامة.

▪ قسم اللغة الصينية: 
المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب أعلى مجموع اعتباري وعلى مجموع كلي، واجتياز المقابلة الشخصية

▪ قسم اللغات الشرقية وكذلك قسم اللغة العبرية وقسم الاجتماع وقسم الفلسفة :
يتم المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة

▪ قسم علم النفس : 
المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة ، ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة


▪ قسم الآثار والحضارة:
المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري للثانوية العامة.

▪ قسم علوم المسرح:
اجتياز المقابلة الشخصية الأفضلية للأعلى مجموعًا

▪ قسم الإعلام :
يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري

▪ قسم التاريخ :
المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة.

▪ قسم المكتبات والمعلومات:
حصول الطالب على (65 % = ٣٢,٥ درجة ) في اللغة الإنجليزية إلي جانب اجتياز المقابلة الشخصية.

▪ قسم الجغرافيا: 

المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة.

 

وقد أعلمت الكلية أنه على الطلاب المرشحين لها بدء التسجيل بالكشف الطبي لإنهاء إجراءات القبول و التشعيب الالكتروني بالأقسام. 

 

والتسجيل بالكشف الطبي لطلاب تنسيق الجامعات 2022 يتم الكترونيا عبر الرابط التالي: http://app2.helwan.edu.eg/detmed
 

ونوهت الإدارة أن الكشف  على الطلاب ابتداء من يوم الأحد الموافق 04/9/2022 وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب على الموقع الإلكتروني وأنه على الطلاب الالتزام بالتعليمات الآتية للتسجيل بالكشف الطبي : 

- على جميع الطلاب سرعة سداد رسوم الكشف الطبي حيث لن يتم تحديد أي موعد بدون إتمام حركة السداد.

- في حالة ظهور رسالة لا توجد مطالبة على ماكينة السداد يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.

- على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.

- تم فتح صفحة لاستقبال شكاوى الطلبة في حال  حدوث أي مشكلة في التسجيل بالكشف الطبي 

- يتم التسجيل بالكشف الطبي عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة و البيانات الخاصة ببطاقة الترشيح لتنسيق الجامعات 2022 

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